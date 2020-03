Borken gehört mittlerweile zu den Städten und Landkreisen in NRW mit den meisten bestätigten Corona-Fällen. Nach einer Auflistung des NRW-Gesundheitsministeriums von Montagmorgen (Stand 10 Uhr) liegt der Landkreis mit 82 Fällen auf Platz vier. Lediglich der Kreis Heinsberg (663), Köln (241) und die Städteregion Aachen (155) verzeichneten mehr Infizierte. Der Kreis Coesfeld, vor gut einer Woche noch auf Platz vier im NRW-Ranking, ist mit 50 bestätigten Fällen nur noch auf Platz 15 der Rangliste. Insgesamt hat die Zahl der Infizierten in NRW laut Gesundheitsministerium fast die 2500er-Marke erreicht. Am Sonntagvormittag (Stand 11.30 Uhr) waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

Zweimal täglich aktualisiert das Gesundheitsministerium die Liste der Infektionen in NRW. Bei den Fallzahlen handle es sich aber um ein „dynamisches Geschehen“, betont Astrid Bönemann, Sprecherin im Gesundheitsministerium. „Die aufgelisteten Zahlen basieren auf behördlichen Meldungen.“ So sind auch die von der Bezirksregierung Münster am Montagvormittag gemeldeten neuen Fallzahlen noch nicht Teil der Statistik.

Laut Bezirksregierung ist die Zahl der Infizierten in Münster von 57 auf 90 gestiegen – und liegt bereits über der Zahl des Kreises Borken. Auch der Kreis Steinfurt verzeichnet laut Bezirksregierung mittlerweile 80 Fälle. Im Kreis Warendorf sind es 59, der Kreis Coesfeld hat mit 50 Infizierten mittlerweile die geringste Zahl im Münsterland.