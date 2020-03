Intendant Zanger schreibt Brandbrief an Grütters

Der Intendant des Wolfgang-Borchert-Theaters in Münster, Meinhard Zanger, hat sich in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters gewandt. Darin schildert er die prekäre Situation seines und vieler anderer Privattheater, die jetzt um ihre Zukunft bangen.

Es sei aus juristischen Gründen „existenziell wichtig, dass die Schließung unseres Theaters, die wir aus gesellschaftlicher Verantwortung unbedingt fordern, behördlich angeordnet wird und wir nicht aufgrund von eigenem Ermessen unser Theater schließen müssen“. Nur bei einer angeordneten Schließung handele es sich auch formal um höhere Gewalt, „die uns vor noch schlimmeren wirtschaftlichen Konsequenzen schützt“. Durch die Absage von drei Gastspielen externer Veranstalter und den derzeitigen Rückgang des Kartenverkaufs gegen null sei, so Zanger, bereits jetzt ein erheblicher Einnahmeverlust entstanden, „der uns in unserer Existenz bedroht“. Zanger schließt mit dem Appell, an Bund, Land und Stadt, sehr schnell ein Programm aufzulegen, dass das Wolfgang Borchert Theater, andere Privattheater und Freie Gruppen vor der Insolvenz bewahrt.