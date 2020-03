Eine Autofahrerin hat sich am Donnerstag gegen 21.20 Uhr bei einem Alleinunfall leicht verletzt. Die Ahlenerin befuhr mit ihrem Auto die L 811 von Telgte in Richtung Everswinkel. Als sie ein Tier am rechten Fahrbahnrand sah, wich sie nach links aus. Die 26-Jährige lenkte gegen. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und geriet auf den Grünstreifen. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.