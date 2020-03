Nach einer Hetzjagd im Juli 2019 hat das Landgericht Münster am Donnerstag einen Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Afghane hatte seinem 28-jährigen Opfer zwei Mal ein Messer in den Rücken gestoßen und mit Stichen in Lunge und Niere lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Afghanen hat das Gericht zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren zur Bewährung verurteilt, einen fünften zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ebenfalls zur Bewährung.

Die fünf Männer, die laut Gericht nach Gewalttaten in ihrer Heimat traumatisiert sind, hatten einen Angriff auf einen Landsmann gerächt, der sich in derselben Nacht vor einer Rheiner Kneipe abgespielt hatte. Dort hatten die Marokkaner einen Afghanen bewusstlos geschlagen.