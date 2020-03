Rückkehr nach Arktis-Expedition: Rheinenser ist auf dem Heimweg

Zwei Wochen länger als geplant hat der winterliche Arktis-Aufenthalt für den Rheinenser Steffen Spielke gedauert. Weil der russische Eisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ auf seinem Weg zum deutschen Forschungsschiff „Polarstern“, das an einer Eisscholle festgefroren durch das Nordpolarmeer driftet, auf unerwartet dickes Meereis stieß, erreichte er erst mit Verspätung seine Anlegeposition etwa einen Kilometer östlich der Polarstern. Hier warteten 83 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder – unter ihnen auch der Erste Offizier Spielke – auf ihre Ablösung.

Von Lagerkoller oder gar Panik sei die Crew, die Teil von „MOSAiC“, der größten Arktis-Expedition aller Zeiten ist, aber weit entfernt gewesen, schrieb Spielke in einer Mail an die Leser unserer Zeitung. „So richtig eilig, nach Hause zu kommen, hat es hier an Bord keiner“, betonte er. Zu spannend und faszinierend seien die täglichen Eindrücke und Erlebnisse gewesen. „Somit ist die Stimmung hier unter uns weiterhin sehr gut und wir genießen einfach jeden weiteren Tag auf unserer Scholle“, fügte in einer Mail am 26. Februar hinzu.

Sichtkontakt zum Eisbrecher

An diesem Tag hatte die Besatzung der Polarstern erstmals Sichtkontakt zum Eisbrecher, der neben den Austauschkandidaten auch 28 Tonnen Proviant sowie 13,6 Tonnen wissenschaftliche und schiffsspezifische Ausrüstungsgüter an Bord hatte. „Für die kommende Flug-Kampagne hatte die „Kapitan Dranitsyn“ auch noch 160 Fässer mit Flugkraftstoff geladen, die ebenfalls zur Polarstern gebracht wurden“, schrieb Spielke in einer erneuten Mail am 8. März.

Denn ab dem jetzt kommenden Frühjahr wird die „Polarstern“ von Flugzeugen angeflogen. Hierfür hat die jetzt abgelöste Polarstern-Mannschaft eine 900 Meter lange Landebahn mit Pistenraupen auf der Scholle angelegt, auf der die Experimente der Polarstern-Wissenschaftlicher durchgeführt werden. Diese versprechen sich unter anderem Erkenntnisse über die Auswirkungen der Arktis auf den globalen Klimawandel.

Viele tolle Erlebnisse

Der Austausch von Mannschaft und Material, der nach Auskunft des Web-Tagebuchs der Polarstern „zu Fuß, mit Schneemobilen und Pistenraupen“ durchgeführt wurde, war am 6. März abgeschlossen. „Als wir dann am Vormittag mit der ,Kapitan Dranitsyn’ von unserer Scholle ablegten, die in den vergangenen zweieinhalb Monaten für viele von uns fast zu einer zweiten Heimat geworden war, konnte man in manchen Gesichtern so etwas wie Wehmut erkennen“, schrieb Spielke. Zu tief hätten die vielen tollen Erlebnisse und Eindrücke in den Köpfen der Crewmitglieder gesessen. Immerhin habe man an Bord nicht nur das Weihnachts- und Neujahrsfest begangen, sondern auch den fast gesamten Zyklus der Polarnacht mitgemacht.

Insgesamt driftete die „Polarstern“ 388 Seemeilen (718 Kilometer) durch das Nordpolarmeer und war bei ihrer nördlichsten Position von 88 Grad 35,9‘ Nord nur noch 104,5 Kilometer vom Nordpol entfernt. „Nie zuvor war ein Schiff im Winter so weit im Norden“, heißt es dazu im Web-Tagebuch der Expedition am 24. Februar.

Steffen Spielke ist jetzt auf seinem Rückweg nach Rheine abhängig davon, wie schnell der Eisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ seinen Weg durch das Nordpolarmeer findet und schließlich seinen Zielhafen im nordnorwegischen Tromsö erreicht. Sein Flugticket zurück auf die „Polarstern“ hat der Erste Offizier aber bereits in der Tasche. „Am 20. April reise ich zunächst nach Longyearbyden auf Spitzbergen und von dort aus mit einer russischen Antonov AN 74 weiter zur MOSAiC-Scholle, wo er direkt neben seinem Schiff auf dem Meereis landen wird. „Auf dieses Abenteuer freue ich mich jetzt“, schrieb Spielke.