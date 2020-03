Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der L 547, Höhe Gasthof Jungmann. Ein 64-jähriger Warendorfer fuhr in Richtung Freckenhorst und geriet mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte sein silberner Mercedes mit einem entgegenkommenden Volkswagen Caddy, touchierte einen Baum und überschlug sich.

Auch am VW entstand erheblicher Sachschaden. Der 44 Jahre alte Fahrer aus Warendorf musste ebenso wie sein Unfallgegner vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Löschzug Hoetmar war mit 24 Kameraden und vier Fahrzeugen komplett ausgerückt. Die Einsatzleitung übernahm Carsten Recker. Neben ihm war auch Löschzugführer Willi Kottenstedde vor Ort. Gemeinsam stellten die Kameraden den Brandschutz sicher und verhinderten das Auslaufen von Betriebsstoffen.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war die L 547 zeitweise nur eingeschränkt befahrbar. Beamte der Kreispolizei Warendorf sicherten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.