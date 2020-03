„Die Geschwister-Scholl-Realschule bleibt aufgrund eines akuten Coronavirus-Falles bis voraussichtlich zum 19.03.2020 geschlossen!“ ist auf dem Aushang an der Eingangstür zu lesen. Doch obwohl im Gebäude Stille und Leere herrschen, geht der Schulbetrieb seit Freitag (6. März) hinter den Kulissen weiter.

„Es gibt keinen Stillstand. Und von zuhause aus ist teilweise mehr zu tun, als wenn ich in der Schule wäre“, berichtet Andreas Bender auf Anfrage. Telefonisch und „auf dem Weg der Digitalisierung“ laufen der Unterricht und die Kontakte zu den Schülern weiter, erklärt der Pressebeauftragte der Sendener Realschule.

Die Fachlehrer haben Aufgabenpakete für die jeweiligen Jahrgangsstufen zusammengeschnürt, die über die Klassenlehrer kanalisiert und von ihnen per E-Mail an die einzelnen Schüler weitergeleitet werden. Bei Fragen können die Lehrer per Mail oder auch telefonisch kontaktiert werden. „Die Aufgaben müssen innerhalb einer bestimmten Zeit bewältigt werden. Die Lösungen werden dann per Mail an die Fachlehrer oder an die Klassenlehrer zurückgeschickt. Die Schüler sind ja gesund und können zu Hause arbeiten“, macht Bender darauf aufmerksam, dass es sich bei der zweiwöchigen Schließung der Geschwister-Scholl-Schule lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

Zwei Bereiche stehen neben dem allgemeinen Unterricht im Fokus: „Wir stehen vor den Abschlussprüfungen und haben eine besondere Verantwortung gegenüber den Zehnern, die am 7. Mai ihre erste Prüfungsklausur schreiben. Sie müssen sich im Homeoffice intensiv vorbereiten“, betont der Lehrer. Des Weiteren sollten eigentlich jetzt die Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 erfolgen. „Es muss noch entschieden werden ob und – wenn ja – wann nachgeschrieben wird“, berichtet Bender. Andere organisatorische Aktivitäten für die Klassen laufen bereits weiter, zum Beispiel die Planung der Berufsvorbereitungstage.

Auch die traditionelle Ski-Freizeit der Jahrgangsstufe 7 ist durch die Coronavirus-Infektion aus dem Zeitplan geraten: „Die Veranstaltung kann wohl erst im nächsten Jahr stattfinden werden. Sie wird voraussichtlich in den Januar verschoben. Wir stehen mit dem Reiseunternehmen in Verbindung“, sagt der Sprecher der Realschule.

Bender ist froh, wie er sagt, dass die „Eltern in der Regel relaxed sind“. Denn am wichtigsten sei es aktuell, die Infektionskette zu unterbrechen, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden kann.