Behörde macht Fehler bei Zählung der Fälle im Münsterland

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Münsterland liegt mittlerweile (Stand: Freitag, 12 Uhr) bei 23. Dazu gehören 14 in Senden, 5 im Kreis Borken und 4 in Münster. Am Donnerstagabend hatte die Bezirksregierung Münster noch von 8 Fällen in Münster gesprochen.

Die Stadt Münster habe die Zahl gemeldet, teilte die Bezirksregierung auf Anfrage mit. Allerdings gelte bei den Corona-Fällen immer das Wohnortprinzip. Und vier Personen, die in Münster zur Schule gehen oder dort arbeiten, wohnen in Senden. Nicht nur der Kreis Coesfeld, sondern auch die Stadt Münster meldete die vier Infizierten. Somit wurden die Fälle sowohl in der Statistik der Bezirksregierung Münster als auch des NRW-Gesundheitsministeriums fälschlicherweise doppelt gezählt. Die Angaben wurden jetzt am Freitagmittag korrigiert.

Phänomen Doppelzählungen

Unter anderem um solche Doppelzählungen zu vermeiden, hatte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag die Kommunen aufgefordert, ihre Pressearbeit in Sachen Coronavirus mit dem Ministerium abzustimmen. In dem Schreiben des Ministeriums kritisierte Staatssekretär Edmund Heller auch, dass Pressemeldungen der Kommunen zu bestätigten oder unbestätigten Fällen von Sars-CoV-2-Infektionen meist erfolgt seien, bevor Meldungen an das Landeszentrum Gesundheit vorgenommen worden wären.

Nach Kritik aus den Kommunen ruderte das Ministerium am Mittwoch aber wieder zurück . Jetzt sollen die Bezirksregierungen sich nur noch melden, wenn Standards nicht eingehalten wurden.