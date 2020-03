Zahl der Infizierten im Münsterland rasant gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt auch im Münsterland weiter. Am Donnerstagabend sprach die Bezirksregierung Münster von 13 gemeldeten Fällen in Senden, acht in Münster und einem in Bocholt. In Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl auf mindestens 302, davon 197 im Kreis Heinsberg. Am Vorabend waren es noch 150 in Heinsberg und 172 landesweit.

Die bischöfliche Marienschule in Münster ist ab diesem Freitag für voraussichtlich zwölf Tage geschlossen. Eine Schülerin aus Senden hatte sich über ihren Vater mit dem Virus infiziert. Drei weitere Schülerinnen aus der Familie wurden später positiv getestet. Fast 900 Schülerinnen des Mädchen-Gymnasiums sind von der Schließung betroffen. Zudem wurde ein Mädchen infiziert, das eine Kita in Münster-Hiltrup besucht.

Neue Infektionen gehen auf Sendener zurück

Die neuen Fälle gehen nach Angaben der Stadt Münster auf den inzwischen aus dem Clemenshospital entlassenen 49-jährigen Mann aus Senden zurück, der bereits am Mittwoch positiv getestet wurde.

Mindestens fünf Mitarbeiter des Clemenshospitals wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Sie hatten ebenfalls Kontakt zu dem 49-Jährigen. Die zwölf neuen Erkrankten aus Senden sind nach Angaben des Kreises Coesfeld Familienangehörige oder Kontaktpersonen des Mannes. Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Unter den Infizierten aus Senden ist auch eine Mitarbeiterin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Münster. Der LWL schickte prompt 17 Mitarbeiter des Sozialdezernates, die in der Gruppe der Frau arbeiten, bis auf Weiteres nach Hause. Auch die Geschwister-Scholl-Realschule in Senden schließt für zwei Wochen, da ein Schüler - der Sohn des 49-Jährigen - infiziert wurde.

Neue Regelung an Uniklinik Die Uniklinik in Münster (UKM) reagierte auf das sich ausbreitende Virus mit einer neuen Regelung: Patienten sind gebeten, pro Tag nur noch einen Besucher zu empfangen. „Hintergrund ist die erhöhte Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus durch zu viel Publikumsverkehr“, so die Uniklinik in einer Mitteilung. Das Klinikum sagte zudem alle eigenen Veranstaltungen ab und wies die Mitarbeiter an, die dienstliche Teilnahme an größeren Veranstaltungen abzusagen und keine Dienstreisen zu machen. Bis einschließlich Ende März dürfen Mitarbeiter nicht an Kongressen, Messen oder Fortbildungen mit mehr als 25 Personen teilnehmen. In der Klinik war ein 51-jähriger Münsteraner behandelt worden, der aus dem Urlaub im Iran zurückgekehrt und positiv getestet worden war. Er wurde inzwischen in die häusliche Quarantäne entlassen. ...

Schulschließung auch im Kreis Borken

Unterdessen gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall im Kreis Borken. Dabei handle es sich um eine junge Frau aus Bocholt. Sie gehörte zu einer sechsköpfigen Gruppe, die einen Urlaub in Italien verbracht hatte – „aber nicht in den dortigen Risikogebieten“. Bereits auf der gemeinsamen Rückfahrt im Kleinbus klagten einige der Frauen über eine Erkältung und meldeten sich beim Kreis Borken. Allerdings wurde nur die junge Frau positiv getestet.

Wegen eines Verdachtsfalles wird am Freitag zudem die Irena-Sendler-Gesamtschule in Ahaus vorsorglich geschlossen. Zwei Kinder, die diese Schule besuchen, hatten in den vergangenen Tagen Kontakt mit einer infizierten Person in den Niederlanden. Eine Testung der gesamten fünfköpfigen Familie sowie deren sofortige häusliche Quarantäne wurden am Donnerstag angeordnet. Das endgültige Ergebnis steht noch aus.

Landesweite Schulschließungen wie in Italien kann sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) trotz deutlich steigender Coronavirus-Infektionen nicht vorstellen. Wenn - rein theoretisch - eine solche Entscheidung getroffen würde, „dann würde sich ja auch die Frage stellen, wer betreut eigentlich die Kinder unserer Krankenschwestern, unserer Ärztinnen und Ärzte“, sagte er am Donnerstag. Allerdings sei der Prozess dynamisch. In vier oder acht Wochen könne die Situation anders sein. „Das liegt daran, wie das Virus sich verbreitet.“

Robert-Koch-Institut: Bald schon Medikamente

In Deutschland sind inzwischen 400 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. „Die Fallzahlen werden weiter nach oben gehen“, sagte Lothar Wieler, Präsident des Berliner Robert Koch-Instituts. Er appellierte an Ärzte und die Bevölkerung, Tests nur bei begründeten Verdachtsfällen mit Symptomen zu machen. Es gehe darum, das System nicht zu überlasten. „Vielleicht wird sogar zu viel getestet“, sagte Wieler. Die Dunkelziffer hält er in Deutschland deshalb für niedrig. Die neuen Infektionen haben in erster Linie mit Ansteckungen in Deutschland zu tun und nicht mehr mit Auslandsreisen. Die Zunahme von Neuinfektionen sei mittlerweile außerhalb Chinas größer als im Ursprungsland.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts soll es schon bald Medikamente für Coronavirus-Erkrankte geben. „Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente dann auch in Deutschland eingesetzt werden“, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. Der Einsatz eines Impfstoffes werde aber wohl erst im Jahr 2021 möglich sein.