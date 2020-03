Coronavirus im Münsterland: Neuer Fall in Senden bestätigt

Münsterland -

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt im Münsterland weiter. So wurde am Sonntag auch erstmals ein nachgewiesener Fall aus dem Kreis Steinfurt vermeldet. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen im Münsterland.