Soforthilfe-Programm soll wieder starten

Die Zahl der Corona-Todesfälle im Münsterland steigt am Donnerstag weiter an. Allein der Kreis Steinfurt meldet neun weitere Verstorbene. Unterdessen atmen die Betreiber kleinerer Geschäfte in der Region nach den Corona-Beschlüssen von Mittwoch wieder auf. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.