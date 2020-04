Nach Geschäftsöffnungen: Keine Bummelatmosphäre in Münster

Münsterland -

Nach einem wochenlangen Shutdown soll in Nordrhein-Westfalen am Montag ein Stück Normalität zurückkehren. Ordnungsämter und Polizeibehörden appellieren an die Bürger, Menschenaufläufe zu verhindern und weiterhin die Corona-Schutzverordnung einzuhalten. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.