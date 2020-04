Ministerin sichert Schulen Hygiene-Hilfen zu

Münsterland -

Es geht Richtung Alltag in NRW, aber mit zahlreichen Auflagen und Einschränkungen: Als erste nordrhein-westfälische Großstadt hat Münster am Montag eine Maskenpflicht beschlossen, Schulen bereiten sich auf die Rückkehr der ersten Schüler vor. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.