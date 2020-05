Mitarbeiter eines Fleischbetriebs in Coesfeld infiziert

Bund und Länder haben sich am 30. April auf vorsichtige Lockerungen geeinigt . So sollen Spielplätze, Museen, Zoos und Ausstellungen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Zudem sollen religiöse Feiern wie Taufen, Hochzeiten oder Trauergottesdienste in kleinem Kreis möglich sein. Hier gibt es einen aktuellen Überblick.

ist eine beschlossen worden, die seit dem 27. April gilt. Im Münsterland gibt es nach Angaben der Bezirksregierung (Stand: 4. Mai, 12.00 Uhr) 3784 bestätigte SARS-CoV-2-Infektionen – darunter 151 Todesfälle. Als gesundet gelten 3115 Patienten. Daraus ergibt sich, dass aktuell in der Region 518 Menschen nachweislich infiziert sind.

(Hinweis: Zum 20.04. wurde das Meldegeschehen in NRW vereinheitlicht. Es werden nur noch Meldungen gem. § 11 Infektionsschutzgesetz berücksichtigt .)

Die Bezirksregierung hat am Montag wieder ein Update veröffentlicht. Die offiziellen Zahlen aus dem Münsterland (in Klammern: Stand am Samstag, 2. Mai)*:

Münster: Infizierte 632 (632), davon gesundet 586 (583), verstorben 13 (13)

Kreis Borken: Infizierte 891 (886), davon gesundet 745 (740), verstorben 37 (36)

Kreis Coesfeld: Infizierte 541 (517), davon gesundet 424 (424), verstorben 23 (22)

Kreis Steinfurt: Infizierte 1.249 (1.233), davon gesundet 941 (941), verstorben 65 (60)

Kreis Warendorf: Infizierte 471 (465), davon gesundet 394 (378), verstorben 13 (12)

*Aufgrund unterschiedlicher Erfassungssystematiken kommt es zu Abweichungen zwischen den Zahlen der Bezirksregierung und den Zahlen der Kreise und Kommunen.

