Gottesdienstbesuch in NRW ab Mai wieder möglich

Münsterland -

Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung werden in Nordrhein-Westfalen ab Mai wieder öffentlich stattfinden. Das kündigte die Landesregierung am Donnerstag an. Wir berichten laufend über die aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus.