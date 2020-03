Der Jurist vermutet, dass sich der Tatverdächtige zunächst mit seinem Anwalt verständigen werde, ob er sich zu dem Geschehen äußere.

Dem Lengericher, der in Deutschland geboren wurde und türkischer Staatsbürger ist, wird vorgeworfen, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schultebeyringstraße dem 55-Jährigen mit einem Messer mehrere tödliche Stiche versetzt zu haben. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, nachdem ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte.