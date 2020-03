Ein 2018 aus der Justizvollzugsanstalt Werl entlassener Frauenmörder ist nach Ablauf seiner Strafe und einer knapp zwei Jahre währenden Un­terbringung in einem geschlossenen Wohnverbund des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Marsberg auf freiem Fuß. Das zuständige Amtsgericht in Marsberg hob am Freitag sowohl die Betreuung- als auch die Unterbringungspflicht für den heute 29-Jährigen auf. Er hatte als 17-Jähriger eine Frau auf brutale Art und Weise getötet. Dafür war er als 17-Jähriger vom Landgericht Hagen zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nach Ansicht der Polizei gilt er als gefährlich und wird Tag und Nacht überwacht.

Observierung eingeleitet

Nach dem Gerichtsbeschluss haben verschiedene Dienststellen der Polizei in NRW sofort eine dauerhafte und flächendeckende Observierung eingeleitet. Da der ehemalige Insasse der JVA Werl auch verwandtschaftliche Kontakte nach Ahlen hat und dorthin möglicherweise ziehen möchte, ist auch die Polizei des Kreises Warendorf an der Überwachung durch eigene Polizeikräfte beteiligt. Im Moment soll der Mann mit den Beamten kooperieren.

Wie gefährlich ist der Mann?

Das Amtsgericht Marsberg begründet seinen Beschluss vom Freitag mit einem Gutachten eines Berliner Rechtsexperten. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass von dem gebürtigen Sauerländer keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ausgeht. Andere Experten sehen das anders. „Es ist ein Betreuungsverfahren. Wir können keine weiteren Informationen weitergeben“, sagt eine Sprecherin des Landgerichts Arnsberg auf Anfrage unserer Zeitung. Betreuungsverfahren seien grundsätzlich nicht öffentlich, die Rechte der Beteiligten seien zu wahren. Deswegen würden auch keine Details des Urteils veröffentlicht. Nur das Verhängen einer Sicherungsverwahrung hätte die weitere Betreuung und Unterbringung des Mannes in speziellen Einrichtungen möglich gemacht. Dies erfolgte nicht.

In Polizeikreisen stuft man nach Informationen unserer Zeitung die Gefährlichkeit anders ein. Der Mann gilt nach dieser Einschätzung als nicht therapierbar.