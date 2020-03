Wie Warendorfer im Ausland indirekt vom Coronavirus betroffen sind

So wie Sebastian Render. Der 25-jährige Student der Umweltingenieurwissenschaften wohnt seit einigen Wochen in Brescia, in Norditalien. Dort macht er ein Auslandsemester.

Universität geschlossen

Doch an Vorlesungen oder Seminare ist in der Stadt in der Nähe von Mailand zurzeit nicht zu denken. Die Universität, alle Behörden und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. „Wie lange steht noch nicht genau fest“, so Render. So hat der 25-Jährige zwar mehr Freizeit, doch auch die sei schwierig zu planen.

„Von 18 Uhr abends bis 6 Uhr herrschte hier die vergangene Woche so etwas wie Sperrstunde.“ Kinos, Bars, Clubs mussten geschlossen bleiben. Damit sollten große Menschenansammlungen vermieden werden. Auch die meisten Fußballspiele in den höheren Ligen wurden abgesagt oder finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Sperrstunde wurde am Samstag wieder gelockert, die Schließung der öffentlichen Einrichtungen verlängert. "Meine Universität in Deutschland, die TU Berlin hat uns eine Email geschrieben und empfohlen, zurück nach Deutschland zu kommen", so der Erasmus-Student, der aber erstmal in Italien bleiben möchte.

„Denn immerhin kann man sich auf den Straßen noch frei bewegen, da gab es bis jetzt keine Einschränkungen. Tagsüber findet das Leben größtenteils auch normal statt“, erklärt Render, der keine Angst vor dem Coronavirus hat: „Ist ja nicht wirklich schlimmer als Grippe. Und zu einer Risikogruppe gehöre ich ja auch nicht.“ Etwas mulmiger wird ihm aber schon zumute, wenn er in den nächst größeren Supermarkt geht, in dem die Mitarbeiter teils viel Schutzkleidung tragen. „Ansonsten sieht man aber auch kaum Atemmasken oder so.“

Kein Karneval in Venedig

In Venedig sei das anders. Da wollte Sebastian Render vor gut einer Woche Karneval feiern. „Aber der ist dann ja ausgefallen.“ Dort würden viele Touristen - die die noch kommen - Atemmasken tragen. „In Brescia ist das entspannter. Das Coronavirus ist hier natürlich Thema Nummer eins, aber es werden auch Witze, wenn zum Beispiel jemand niesen muss, gemacht. Es gibt also gerade so ein ambivalentes Verhältnis dazu.“

Sebastian Render in Venedig. Foto: privat

Hysterie in Vietnam

Anders ist das bei Manni Nguyen. Der 24-Jährige aus Einen-Müssingen ist aktuell in Vietnam und besucht dort Verwandte und Bekannte.

„Hier herrscht die, für asiatische Metropolen typische, Massenhysterie“, meint der BWL-Student und berichtet weiter: „Leute prügeln sich vor Apotheken um Atemmasken. Menschen, die aus Hochrisiko-Zonen kommen, werden direkt für 14 Tage in Quarantäne gebracht.“

Nguyen, der noch bis Mitte März in Saigon ist, erzählt, dass öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Universitäten geschlossen seien. Wahrscheinlich sogar bis Anfang April.

„Viele Medikamente gegen Erkältungen und Fieber sind ausverkauft oder werden im Internet zu Mondpreisen angeboten“, so Manni Nguyen, der selbst keine große Angst oder Panik hat. „Aber viele Einheimische trauen sich nicht mehr auf die Straßen zu gehen. Sogar einige meiner Verwandten wollten mich anfangs nicht in ihr Haus lassen, weil ich auf dem Hinflug einen kurzen Aufenthalt in Hongkong hatte.“

Ein großes Problem in Vietnam sei aktuell auch der Tourismus und die heimische Wirtschaft. Reisende bleiben aus, nur noch wenige würden rausgehen, erklärt der Student. Einige seiner Bekannten, die als Englischlehrer in Vietnam gearbeitet haben, seien inzwischen zurück in ihre Heimat geflogen. „Weil sie aktuell eh kein Geld verdienen.“

Das Coronavirus beschäftigt die Menschen auf der ganzen Welt. Es werden viele Maßnahmen getroffen, das öffentliche Leben ist betroffen. Doch Grund zu wirklicher Panik bestehe nicht, heißt es von den Behörden.