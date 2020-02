Das größte Drama ist die Panik

„So“, sagt Dr. Martin Holtmann und verdeckt auf mit seiner Hand die Hälfte seines Bildschirms, „das waren die Kinder, die heute einen Termin hatten.“

Dann zieht der Kinderarzt von der Königstraße die Hand weg und es erscheinen Namen über Namen: „Und die sind gekommen.“ 110 Patienten am Freitagmorgen. Sie standen bis zur Haustür. Die Angst vor dem neuen Virus Sars-CoV-2 führt zu realer Panik – in den Arztpraxen.

Dr. Holtmann und seine Kollegen Dr. Gregor Sonntag und Maxi Bärthel sind in Sorge. „Eigentlich“, sagt Dr. Gregor Sonntag, „haben wir gerade eine abklingende Influenca-Phase.“ Kinder husten, fiebern, bauen aber ihr Immunsystem auf. Wenn sie dabei normal essen und spielen, ist das nicht weiter schlimm. „Wenn wir als Erwachsene nicht ständig krank werden“, sagt der Arzt, „liegt es daran, dass wir als Kinder diese Krankheiten durchgemacht haben.“

Zwischen die harmlosen Infekte mischen sich auch jetzt tatsächlich schwere Grippen oder Lungenentzündungen. Doch die aktuelle Aufregung um den Sars-CoV-2-Erreger aus China führt derzeit zu großer Sorge bei vielen Eltern.

„ Das Telefon steht nicht still. Das Telefon steht nicht still. “ Dr. Gregor Sonntag

„Das Telefon steht nicht still“, sagt Dr. Sonntag. Mitarbeiterin Kerstin Runge muss die Anfragen managen. Wobei es den Ärzten wichtig ist, ihre wirklich schwer kranken Patienten zu schützen. „Wir haben Frühchen in Behandlung, die ein schwaches Immunsystem haben“, sagt Dr. Holtkamp, „oder herzkranke Kinder.“

Diese jungen Patienten werden in der Regel so einbestellt, dass sie im Wartezimmer nicht in Kontakt zu grippekranken Kindern kommen. Sonst würde das Wartezimmer zum „Brandbeschleuniger“.

Wunsch nach mehr Gelassenheit

Die Sorge der Eltern, die das Wartezimmer der Kinderarztpraxis füllt, wissen die Ärzte, macht auch ihren Kollegen zu schaffen. Was sie sich von ihren Patienten wünschen: Mehr Gelassenheit. Es sei nicht nötig, während einer Behandlungsphase mehrmals den Arzt aufzusuchen. Im übrigen würde es auch helfen, das Gespräch mit den Praxismitarbeiterinnen zu suchen. Ein guter Rat am Telefon sei oft hilfreicher als ein Treffen von immer mehr infektiösen Kindern im Wartezimmer.

Vorbeugung gegen die Übertragung von Virenerkrankungen ist einfach: Gründliches Händewaschen mit Seife (tötet über 90 Prozent der Erreger). Nicht in die Hand husten, sondern ins Einmaltaschentuch oder die Armbeuge. „Mundschutz“, sagt Ärztin Maxi Bärthel, „hilft allenfalls Infizierten. Aber er wirkt nicht vorbeugend.“