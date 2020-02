Erwachsene müssen für Kinder ein Vorbild sein

Immer und ständig – das Handy bestimmt den Alltag vieler Kinder. Thomas Feibel hat unter anderem einen Elternratgeber „Jetzt pack doch mal das Handy weg“ geschrieben. Im Interview mit Sabine Plake gibt der Medienexperte Ratschläge.

Warum sollte man Ihr Buch lesen?

Feibel: Wir wollen Kinder vor etwas beschützen, das uns alle betrifft, die digitale Sucht, Big Data, Fake News und vieles mehr. Dabei sind wir Erwachsenen doch selbst manchmal ratlos. Oft sind wir genervt, wenn das Kind auf sein Handy starrt. Aber wir sind selbst oftmals kein gutes Vorbild. Wir verlangen etwas von ihm, was wir selbst nicht können: widerstehen. Ich will mit dem Buch Erwachsene unterstützen – und ihnen auch ein wenig Druck nehmen.

Ab wann sollten Kinder ein Handy haben?

Feibel: Das liegt nicht nur am Alter, sondern an der Reife. Experten sagen, dass der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ein ganz guter Zeitpunkt ist. Ich halte es aber für wichtig, mit seinem Kind zunächst den Medienführerschein zu machen. In diesem sind 115 Quizfragen formuliert. Zudem würde ich mit meinem Kind vorher unbedingt einen Mediennutzungsvertrag abschließen. Das Kind wird ja vielem zustimmen, um ein eigenes Handy zu besitzen. In einem solchen Vertrag kann festgehalten werden, was erlaubt, was verboten oder was die Konsequenz bei Nichteinhaltung ist. Die Regeln kann man alle sechs Monate überprüfen. Wird das Kind älter, ändern sich die Ansprüche. Natürlich muss man sich auch um die Einhaltung kümmern. Da ist der Punkt, wo es auch mal laut wird, wo es keinen Spaß macht. Darum nennt man es auch Erziehungsarbeit.

Wie kann ich meinem Kind einen vernünftigen Umgang beibringen?

Feibel: Dass Kinder das Handy nur im Notfall nutzen, ist illusorisch. Kinder sind da nicht anders als wir früher. Den Umgang mit dem Handy bringen sich Kinder ja zum größten Teil selber bei. Sie wissen aber nichts darüber, was man im Netz darf und was nicht, sie wissen nichts von Cybermobbing oder Pädophilen, die Spiele dazu benutzen, ihre Opfer zu finden. Da sind die Kinder nicht geschützt. Deswegen muss das Kind einiges wissen. Es darf nicht allein gelassen werden. Technisch können sie ja alles, aber nicht die Konsequenzen abschätzen. Und da müssen wir ihnen das Rüstzeug geben.

Um das Handy gibt es mitunter regelrecht Familienstreit. Wie kann man das vermeiden?

Feibel: Es muss Regeln für alle geben. Ein Beispiel: Eine Familie hat am Eingang ein Körbchen aufgestellt. Dort müssen alle ihr Handy hineinlegen. Dann kommt Händewaschen, Essen, Hausarbeiten. Erst danach darf sich jeder wieder das Handy nehmen. Weitere Regel: Es darf nicht über Nacht im Schlafzimmer bleiben. Eine andere Familie nutzt eine App: Da kann man schauen, wer am Wochenende am meisten das Handy genutzt hat. Und der muss dann die Spülmaschine ausräumen. Zudem sollte man nicht als Familie mit dem Handy vor dem Fernseher sitzen. Eltern sind, ob sie wollen oder nicht, Vorbild. Ein gutes oder auch ein schlechtes. Immer.

Sie verteufeln das Handy nicht. Aber was sind gute Spiele?

Feibel: Computer, Laptop, Handy – sie prägen unseren Alltag, gehören dazu. Bei der Wahl der Spiele kann man sich an dem deutschen Kindersoftwarepreis „TOMMI“ orientieren, der gute Spiele auszeichnet. Da schaut sich unter anderem eine Jury die Spiele an. Aber die Spiele werden auch über Wochen von Kindern in Bibliotheken getestet. Und die besten bekommen den Preis. Das sind dann nicht nur Spiele, die Erwachsene gut finden. Die Bibliotheken sind die wichtigsten Partner des Kindersoftwarepreises. Ich singe sowieso ein hohes Lied auf unsere Bibliotheken. Denn sie stehen für moderne Medienbildung. Die haben den Ort, die Technik, die Leute, die sich mit so etwas auskennen. Und sie erreichen Kinder. Nicht zuletzt auch die, die vieles nicht haben, die sich das nicht leisten können.

Wie sensibilisiert man Kinder für die Gefahren?

Feibel: Ich mache Seminare zu Fake News. Da habe ich den Schülern erzählt, Österreich und Bayern planten, die Sommerferien auf eine Woche zu begrenzen wegen des umfangreicheren Lernstoffs. Für die Schüler dieses Seminars sei das nicht geplant, aber sie sollten demnächst wieder samstags Unterricht haben. Der Saal hat gekocht, es gab große Diskussionen mit dem jeweiligen Nachbarn. Einer hat gesagt: Wollen Sie uns umbringen?! Das waren aber Fake News. Ich fand auch die Idee eines Medienprofessors toll, der seinen Studenten zeigte, wie man Fotos fälscht. Wer einmal ein Foto gefälscht hat, glaubt keinem Bild im Internet mehr.

Stichwort Gruppenzwang: Das Kind erzählt, das machen alle anderen ja auch, und deren Eltern erlauben das. Was soll ich tun?

Feibel: Verbotenes ist immer interessant. Aber: Es ist auch wichtig als Eltern, eine Haltung zu haben. Wenn ich begründen kann, dass ich Töten im Spiel ablehne, dann kann ich das verbieten. Mein Kind spielt es vielleicht anderswo, aber das ist doch kein Grund, keine Haltung zu zeigen. Es geht doch auch um Glaubwürdigkeit. Ich muss das aber auch begründen können. Zudem weiß ich gar nicht, warum viele Familien denken, sie seien eine Insel. Man kann doch auch mit anderen Eltern über diese Probleme reden, gemeinsam an einem Strang ziehen.

Jedes zweite Kind, so hat eine Studie kürzlich ermittelt, hat schon Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Wie kann man Kinder davor schützen?

Feibel: Das ist ein sehr großes Thema mit den unterschiedlichsten Facetten. Auch dazu gibt es von mir ein Jugendbuch, Titel „Like me“. Man muss die Kinder ins Boot holen, aufklären, thematisieren, zum Beispiel auch in der Schule. Da gibt es tolle Apps, mit denen die Schüler einen Fotoroman zum Thema erstellen können. Das ist besser als ein Vortrag. Aber leider müssen wir generell auch Dinge ansprechen, die man den Kindern lieber ersparen würde, beispielsweise Cybergrooming (Anmerkung der Redaktion: sexuelle Belästigung im Internet). Da bin ich für Deutlichkeit, auch wenn das Kind erst zehn Jahre alt ist.

Eltern wissen oft gar nicht, was ihre Kinder mit dem Handy tun? Müssen sie mehr kontrollieren?

Feibel: Jedenfalls nicht heimlich. Wenn es im gemeinsamen Vertrag vereinbart ist, dann ja. Aber das ist natürlich mit der Pubertät vorbei.