Am Mittwoch wurde der Mann aus Greven vom Jugendschöffengericht in Rheine wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung (und einer weiteren Körperverletzung im August 2019) zu zwei Jahren mit Bewährung verurteilt. Während eines Freigangs aus der Haft beging er die nächste Körperverletzung.

Der Staatsanwalt hatte wegen der brutalen Gewalt und „schädlicher Neigungen“ zwei Jahre und neun Monate ohne Bewährung beantragt. Auch der Richter war von diesen Neigungen überzeugt.

Das Gericht legte dem 20-Jährigen absolute Abstinenz von Alkohol und Drogen auf, die alle zwei Monate unangekündigt kontrolliert wird. Zudem muss er 1200 Euro Schmerzensgeld in Raten an die Opfer zahlen und seine Ausbildung fortsetzen.

„Verstoßen Sie gegen eine Auflage, stecke ich Sie auf direktem Wege in den Knast“, mahnte der Richter ihn in der Urteilsbegründung und betonte: „Wir haben einen Erziehungsauftrag und hoffen, dass die Haftzeit bis Januar 2020 nachhaltig wirkt.“ Damit schloss sich das Gericht dem verhaltenen Optimismus der Jugendgerichtshilfe an.

Zu zweit überfielen der Angeklagte und ein Unbekannter mit einer Anonymous-Maske laut Anklage Ende Dezember 2018 einen 23-jährigen Grevener, der nur kurz geparkt hatte, um zu telefonieren. Der Angeklagte sei zu ihm gekommen, schilderte das Opfer. Er sei ausgestiegen. Sie hätten sich zunächst normal unterhalten, weil sie sich kannten: „Plötzlich stand da ein Maskierter“, sagte der Zeuge. Beide seien gleichermaßen aggressiv auf ihn losgegangen und hätten zugeschlagen.

Der Maskierte habe Geld verlangt, er gab ihnen 60 Euro, mehr hatte er nicht. Der Angeklagte sprach von einem Filmriss nach Drogen und Alkohol. Er entschuldigte sich bei dem Opfer. Den Maskierten kannte er angeblich nicht, verließ den Tatort aber mit dem Täter, wie der Geschädigte berichtete.

Während der anschließenden Haftzeit sei er zu der Einsicht gekommen: „Ich bin 20 und kenne nichts anderes als Knast, Knast, Knast“. Er war mehrfach vorbestraft und musste wegen Nichterfüllung von Auflagen mehrere Wochen Arrest absitzen. Jetzt wollte er seinem Leben eine Wende geben. Bei der zweiten Tat im August hatte der Angeklagte Freigang für eine Bewerbung und feierte seinen Geburtstag. „Ich war hackedicht“, sagte er. Er soll einem 20-jährigen Auszubildenden aus Greven erst einen Faustschlag verpasst und danach, als der bewusstlos zu Boden ging, noch einen Tritt gegen den Kopf versetzt haben.

„Der hat mich Hurensohn genannt“, nannte er den Grund. Der Freund des Opfers bestätigte den Tritt, als er den Kopf des Bewusstlosen auf seine Knie gebettet hatte. Das Opfer erlitt erhebliche Schädelprellungen, die erst nach Monaten vollständig ausgeheilt waren.