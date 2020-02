„Wir haben noch reichlich Schutzkleidung“

Das Corona-Virus (SARS-CoV-2) versetzt Europa in Schrecken. Aber, wie wäre die Stadt Greven gewappnet, falls es hier zu Verdachtsmomenten käme? Lore Hausschild von den Grünen stellte die Frage im Rat. Und sie weiß aus der eigenen Familie, dass der Markt an Schutzartikeln leer geputzt ist: „Mein Bruder wollte für den Messebesuch seiner Mitarbeiter Mundschutz besorgen – alles ist ausverkauft. Selbst den speziell beschichteten Stoff, der dafür gebraucht wird, gibt es nicht mehr.“

Die Stadt, erklärte Bürgermeister Peter Vennemeyer, hat die Katastrophenvorsorge delegiert. Tatsächlich habe der Kreis eine Arbeitsgruppe gebildet, in der auch die Stadt Greven vertreten sei. Alle Maßnahmen würden zentral organisiert. So war schon unlängst der Kreis aktiv geworden, als am FMO eine Chinesin mit den Anzeichen einer Grippe aus dem Flieger geholt und in ein Krankenhaus im Kreis gebracht worden sei.

Was die Schutzkleidung angeht, da konnte allerdings Vennemeyer die grüne Ratsfrau beruhigen: „Wir müssten von der letzten SARS-Epidemie noch reichlich Schutzkleider haben.“

Auch beim Aufkommen des SARS-Erregers im Jahr 2002 hatten sich die Kommunen vorsorglich auf eine Verbreitung eingerichtet – mit Schutzkleidung.