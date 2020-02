Sèbastien Castelnau wohnt im Süden von Frankreich nahe Toulouse. Sein Vater Armand Toulouse wurde im Zweiten Weltkrieg in St Valery en Caux von deutschen Soldaten gefangen genommen. In den Unterlagen seines Vaters fand Castelnau Hinweise darauf, dass sein Vater während dessen Gefangenschaft in Everswinkel auf einem Bauernhof gearbeitet hat.

Mit der Frage, ob dieser Hof noch existiere und wo er sich befinde, wandte sich der Franzose vor einiger Zeit in einer E-Mail in englischer Sprache an den Everswinkeler Verkehrsverein. Zur Identifizierung waren der Mail einige Fotos beigefügt, die den Hof aus mehreren Perspektiven zeigten. Damit war Sèbastien Castelnau beim Verkehrsvereinsvorsitzenden Fred Heinemann genau an der richtigen Adresse.

„ Ich wusste nicht, wen ich sonst hätte fragen können. Ich wusste nicht, wen ich sonst hätte fragen können. “ Sèbastien Castelnau

„Ich habe vielen alteingesessenen Everswinkelern die Bilder gezeigt und wertvolle Hinweise bekommen“, beschreibt Heinemann den Start seiner Suchaktion. Als er sicher sein konnte, den richtigen Hof gefunden zu haben, setzte er sich mit dessen Besitzer in Verbindung und stellte ihm die historischen Bilder von Sèbastien Castelnau zur Verfügung. Der antwortete umgehend mit einer Mail, in der er bestätigte, dass die Bilder des Franzosen auf seinem Hof gemacht worden waren. Auch war der Hofbesitzer damit einverstanden, dass Heinemann die Anschrift und die Mail-Adresse des Franzosen weitergeben darf. In einer weiteren Mail diesmal in Deutsch, bedankte Castelnau sich für Heinemanns Mühe. „Ich weiß, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, solche Anfragen zu beantworten, aber ich wusste nicht, wen ich sonst hätte fragen können“, führt er darin aus.

„Diese Anfrage unterstreicht einmal mehr die vielfältigen Aufgaben des Verkehrsvereins“, freut sich Heinemann über den Erfolg seiner Recherche. „Wenn ich helfen konnte, dass die Familien in Kontakt treten können, hat sich meine Arbeit gelohnt.“