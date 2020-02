Tödliche Explosion: „Feiger und sinnloser Gewaltakt“

Unter großer Anteilnahme von Feuerwehrleuten, Rettungskräften, Sanitätern und Seelsorgern nahmen am Freitagabend die Mitglieder der Feuerwehr Lienen und des Löschzuges Kattenvenne in einem Gedenkgottesdienst offiziell Abschied von ihrem getöteten Kameraden.

Schier endlose Prozession

Auf den Wiesen rund um die Reithalle des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Lienen am Nigge Weg parkten weit über 100 Feuerwehrautos, Polizeiwagen, Rettungs- und Gerätewagen aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) des Kreises Steinfurt und darüber hinaus. Kameraden aus dem Osnabrücker Land und dem Kreis Gütersloh waren ebenso gekommen wie Vertreter des Feuerwehrverbandes und der Politik, darunter Landrat Dr. Klaus Effing und Kreisdirektor Dr. Martin Sommer sowie Lienens Bürgermeister Arne Strietelmeier.

Eine schier endlose Prozession aus Männern und Frauen – überwiegend in blauen Uniformen der Feuerwehr – hielten gegen 19 Uhr Einzug in die für den Gottesdienst umfunktionierte Reithalle.

Trauergottesdienst für getöteten Feuerwehrmann in Lienen

Gehalten wurde der Gottesdienst von Diakon Peter Siefen (rechts) und Pfarrer Jörg Zweihoff.

Hunderte Kameraden, Aktive aus Feuerwehren und bei anderen Hilfsorganisationen, waren in die Reithalle des Zucht-, Reit- und Fajrvereins Lienen gekommen.

Verletzte auf dem Weg der Besserung

Gute Nachrichten gab es zu Beginn der Veranstaltung von den verletzten Kameraden, die sich offensichtlich auf dem Weg der Besserung befinden und bereits erklärt hätten, der Feuerwehr Lienen treu zu bleiben. Vom dem zeitweise verschütteten Feuerwehrmann wurde eine Botschaft verlesen. Er schilderte darin den Moment, in dem er neue Hoffnung schöpfte, als die Rettungskräfte endlich Kontakt zu ihm hergestellt hatten. Er dankte allen und drückte seinen Wunsch aus, sich schon bald persönlich bei seinen Helfern bedanken zu können.

Seelische Unterstützung für die Einsatzkräfte

In Anwesenheit der Angehörigen des getöteten Feuerwehrmanns zelebrierten Diakon Peter Siefen und Pfarrer Jörg Zweihoff einen nicht alltäglichen Gottesdienst. Beide gehören als Notfallseelsorger zum sogenannten PSU-Team des Kreises Steinfurt. Dieses Team, das auch beim Unglück in Lienen im Einsatz war, dient vor allem der psychosozialen Unterstützung der Einsatzkräfte. Sie sprachen in klaren Worten den sichtlich bewegten Einsatzkräften aus der Seele, als sie zum Beispiel: „von einem feigen sinnlosen Gewaltakt“ und „vom Unbegreiflichen, das es zu begreifen gelte“ sprachen.

„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“, die Feuerwehrkapelle Riesenbeck begleitete die Veranstaltung musikalisch und gesanglich und sorgte damit für die emotionalen Höhepunkte des Gedenkens. Emotional auch der vom Band eingespielte Song „Everybody hurts“ (REM), dessen Text Jörg Zweihoff für seine Predigt übersetzt hatte: „Wenn der Tag endlos lang ist und nur die Nacht für dich da ist . . . You are not alone“. Zum abschließenden „Vater unser“ hielten sich viele Feuerwehrkameraden und -kameradinnen an den Händen und beteten gemeinsamen: „Möge Gott uns Hoffnung geben.“