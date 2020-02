Wasser und Kamelle regnen nieder

Derweil freuten sich die Mitglieder des Karnevalsclubs Hoetmar (KCH), dass ihr Umzug im Dorf nicht mehr wegzudenken ist. „Insgesamt nehmen 35 Wagen und sechs Fußgruppen teil“, freute sich Steffi Kottenstedde, Schriftführerin des Karnevalsumzugs Hoetmar. Sogar aus Angelmodde hatte sich eine Truppe zum wiederholten Male auf dem Weg nach Hoetmar gemacht, wo sich der Lindwurm vom Möbel- und Küchenstudio über die Ahlener Straße zur Lambertus-Kirche schlängelte. Anschließend ging es über die Raiffeisenstraße, die Lindenstraße, die Dechant-Wessing-Straße, den Lambertus-Platz und die Sendenhorster Straße weiter zum Festzelt am Sportplatz, wo sich der Zug auflöste.

Zur Freude der Kinder am Straßenrand regnete es nicht nur Wasser, sondern auch reichlich Kamelle, Bonbons und Lutscher vom Himmel. Viel Mühe bei ihren Kostümen hatten sich die Fußgruppen gegeben. Während die Knallbohnen durch Hoetmar segelten, präsentierte sich der Schützenthron um König Stephan Wiggeringloh als Römer und die Truppe um Norbert „Nudel“ Thüsing war Feuer und Flamme für die fünfte Jahreszeit.

Tulpensonntag in Hoetmar 1/31 Karnevalsumzug durch Hoetmar Foto: Stefan Ohlmeier

Die Wagenbauer griffen zwar Themen wie den Klimawandel oder den Bau des Berliner Flughafens auf. Wie in den Vorjahren dominierten aber unpolitische Themen von den Teletubbies über Super Mario bis hin zum Karneval in der Zirkusmanege. Übrigens nahm auch das Prinzenpaar der KG Silber-Blau Freckenhorst Manuela und Dirk Nölker am Tulpensonntagsumzug teil.

Da anders als in Hoetmar der Everswinkeler Umzug abgesagt wurde, fanden viele Karnevalisten direkt den Weg ins Festzelt am Sportplatz. Dort ging die Party noch lange weiter und trat die Band „Unnormal“ auf. Einen besonderen Dank sprach der Karnevalsclub Hoetmar der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz aus, die für einen sicheren Umzug sorgten.