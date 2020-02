Trotz völlig verschiedener Ambitionen, verfolgen sie alle das gleiche Ziel: erfolgreich die Jägerprüfung zu meistern. Iris Balster (38), Marie Gudorf (30), Simon Brathe (34) und Jonas Greiwe (27) haben sich zufällig zu einer Fahrgemeinschaft und Lerngruppe zusammengefunden. Sind sie anfangs noch zweimal wöchentlich zum Lehrgang nach Dülmen gependelt, stehen mittlerweile an vier Tagen pro Woche Treffen im Kalender – Schießübungen in Coesfeld inklusive. Dennoch wirken sie überhaupt nicht gestresst. Im Gegenteil: „Wir sind voll im Jagdfieber“, sagt die selbstständige Friseurin Balster und lacht. Ihr Partner ist ein Grünrock, bislang war sie „nur als stille Beobachterin“ mit ihm im Wald unterwegs. „Aber das ist wie Eisschlecken durch eine Scheibe.“ Künftig will sie richtig mitmischen statt nur dabei zu sein. „Außerdem koche ich gerne Wild“, verrät die Wahl-Emkumerin.

„ Wir sind voll im Jagdfieber. Wir sind voll im Jagdfieber. “ Iris Balster

Deshalb hat auch Simon Brathe das Jagen für sich entdeckt. Er und seine Frau Maria legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, sie ernähren sich größtenteils vegetarisch. „Wenn wir aber wissen, woher das Fleisch kommt, dann lassen wir es uns schon mal schmecken“, erklärt der Bankkaufmann, der es liebt, in seiner Freizeit und während Urlauben durch die Natur zu wandern. Ein weiterer Aspekt pro Jagdschein: „Wir überlegen uns, einen Hund anzuschaffen. Dessen Ausbildung ist auch während des Lehrgangs ein Thema.“

Sowohl Greiwe als auch Gudorf sind von Freunden mit dem „Jagd-Virus“ infiziert worden: „Ein guter Kumpel hat ein eigenes Revier“, erzählt die Projektleiterin in der Freizeitbranche. Zum Geburtstag habe er ihr geschenkt, einen Knopfbock auf seinem Areal zu schießen. „Das ist absolut aufregend“, findet die Rosendorflerin. Dennoch sei sie sehr ehrfürchtig, wenn es darum geht, auf ein lebendiges Tier zu zielen und abzudrücken. „Ich bin mal gespannt, ob wir das alle hinkriegen“, pflichtet ihr Brathe bei. Er wolle deshalb „klein anfangen, mit Tauben und Krähen“.

„ Wir überlegen uns, einen Hund anzuschaffen. Dessen Ausbildung ist auch während des Lehrgangs ein Thema. Wir überlegen uns, einen Hund anzuschaffen. Dessen Ausbildung ist auch während des Lehrgangs ein Thema. “ Simon Brathe

Respekt vor der Flora und Fauna – den haben sie alle. Moral und Ethik stünden während des Lehrgangs stets im Fokus, erzählt das Quartett. Schließlich hätten sich Jäger der Hege und Pflege verschrieben. Dazu gehört beispielsweise auch das Anlegen von Wildäckern, Hecken und Sträuchern, um Unterschlupfmöglichkeiten für verschiedene Tiere zu schaffen. Doch bis es soweit ist und sich die vier Seppenrader in den Wäldern aktiv für den Naturschutz engagieren, müssen sie allesamt noch ordentlich pauken. Zwei dicke Wälzer und 1200 Power-Point-Folien enthalten den Stoff, den sie spätestens zur Prüfung im April im Kopf haben müssen. Dafür lernen sie nicht nur regelmäßig zusammen, sondern auch jeder für sich mit einer speziellen App. Und bei Brathes zu Hause hängen aktuell überall verteilt Post-its mit den wichtigsten Inhalten drauf.

Ebenso wie die anderen Kursteilnehmer – 29 Männer und sieben Frauen – kümmern sich die Seppenrader parallel um ihre Erstausstattung an Kleidung und Co sowie um einen Waffenschrank. Damit sie ganz bald bestens ausgebildet und voll ausgerüstet noch vor der morgendlichen Dämmerung in den Wald ziehen können . . .