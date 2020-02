„Das ist eine intelligente Frage“, findet Dr. Thomas Hövelmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Nabu-Naturschutzstation Münsterland. „Gut gemeint“ nennt er die Nistkasten-Aktionen, die derzeit im Münsterland laufen. Tatsächlich seien in allzu aufgeräumten Gärten heutzutage Nistmöglichkeiten oft knapp. Eigens gefertigte Kästen aufzuhängen, „hilft ein bisschen“.

Aber der Naturschutzbund gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich das Problem auch anders lösen lässt. „In naturnahen Gärten gibt es genügend Nistmöglichkeiten“, erklärt der Fachmann. Ziel sei es also, „das ökologische Gleichgewicht zu stärken“.

Nicht genügend Futter

Singvögel anzusiedeln, um sie als Mittel gegen den Eichenprozessionsspinner zu nutzen, findet der Naturschutzbund-Mann eher zweifelhaft. „Es sind nur wenige Wochen im Jahr, in denen die Raupen der Eichenprozessionsspinner als Futter in Frage kommen“, erklärt er. Futter bräuchten die Vögel aber das ganze Jahr über. Und das werde oft knapp – in den aufgeräumten Gärten in diesen insektenarmen Zeiten.

Also bleibt es bei der Vision vom ökologischen Gleichgewicht, von lockenden Lebensräumen, in denen sich Amsel, Drossel, Fink und Meise ganzjährig wohlfühlen. Und im Frühjahr die jungen Eichenprozessionsspinnerraupen verputzen.