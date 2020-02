Ein Taxifahrer aus Münster brachte am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen Fahrgast von Münster nach Ennigerloh-Westkirchen. Der Fahrgast bat ihn an einer Bank zu halten, um Geld zu holen.

Unvermittelt auf Fahrer eingeschlagen

Als er zurückkehrte, schlug er unvermittelt auf den 47-jährigen Münsteraner ein. Dabei entnahm er Bargeld aus dessem mitgeführten Portemonnaie. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er floh zunächst in Richtung Neumarkt, um dann weiter Richtung Ostenfelder Straße zu laufen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlank, trug einen Schnauzbart, sprach deutsch und war zur Tatzeit dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Wer kann Angaben zu dem Täter oder verdächtigen Personen machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.