Moormann und der Stiftungsgeschäftsführer Gerd Meyer Schwickerath hätten „mit ihrem Vorgehen nicht nur gegen die Grundlage ihrer Amtsübernahme verstoßen, sondern auch gegen den Willen der gesamten westfälischen Familie“, kritisierte Predeick.

Erst im vergangenen Jahr hatte Moormann die bis dahin getrennt organisierte Führung von Stiftung und Verein in Personalunion übernommen und die 200 Mitglieder des Vereins wenig später mit dem Auflösungsvorstoß überrascht. Der Un­ternehmer attestiert seinem Verein zuletzt am Mittwoch noch eine „geistig-ideelle Perspektivarmut“ und forderte die Auflösung – nicht zuletzt, weil der Verein sich in weiten Teilen durch die Stiftung finanziert.

Trennung widerspricht dem Stifterwillen

Weil sich die Mitglieder diesem Ansinnen widersetzten und auch die Verbindungen zur Stiftung halten wollten, traten Moormann und Meyer-Schwickerath von ih­ren Vereinsämtern zurück und kappten alle Verbindungen zwischen beiden Organisationen.

Diese Trennung widerspreche dem Stifterwillen „und den Beschlüssen aller Gremien von Verein und Stiftung“, erklärte Predeick. „Nach ausführlicher Diskussion einer von beiden Seiten besetzten Strukturkommission ist nämlich 2018 eine Personalunion an der Spitze von Verein und Stiftung festgelegt worden.“

Darum solle es auch künftig bei der bewährten Ar­beitsteilung bleiben. Die Stiftung widmet sich der Projektarbeit, der Verein „erhebt seine Stimme auf allen Ebenen von Düsseldorf bis zur Europäischen Union. So wird er dem Stifterauftrag gerecht, sich für eine starke Region Westfalen einzusetzen“.