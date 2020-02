„Kein zurück“ gab es am Samstagabend beim Auftritt des Kabarettisten Wilfried Schmickler in der Aula der Realschule. Organisiert von den „Freunden der Kleinkunst“ bewies er mit einem Feuerwerk aus lyrischen und gesanglichen Einlagen der Extraklasse seine Stellung als Urgestein des deutschen Politkabaretts.

Der gebürtige Leverkusener, der sich in den 1990er-Jahren in der Kölner Südstadt niedergelassen hat, ist unter anderem bekannt durch sein Mitwirken in der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“ und wurde für sein Schaffen bereits mehrfach mit hochkarätigen Auszeichnungen der Kleinkunst geehrt. Mit seinem Soloprogramm „Kein zurück“ wagt der 65-Jährige einen Blick in die Zukunft der Gesellschaft und überzeugt mit einer ungeschönten Offenbarung der Wahrheit.

Häme für Politik, Medien und Fußball

Mit scharfem Blick auf die Politik hagelte es während Schmicklers Darbietung vor allem in Satire gehüllte Kritik an politischen Akteuren und Parteien, die sich beispielsweise bei der jüngsten Wahl in Thüringen gegenseitig in schlechtes Licht rückten. Auch die Unterhaltungsbranche und die Sozialen Medien ließ er nicht außer Acht. Während die Fernsehlandschaft seine Relevanz verliere, „tanzen bei Facebook die Posting-Poser den Seelen-Striptease“, hämte Schmickler übertriebene Selbstdarstellungen im Netz, die besonders bei der Jugend eine wichtige Rolle spiele. Der „König Fußball“, der einst auch das Leben des Kabarettisten regiert hat, sei „verkommen zu einem despotischen Lumpensack und korrupt bis in die Schienbeinschoner“, während die Spanne von Arm und Reich dringend einer Reinkarnation von Solidarität, Gemeinsinn und Respekt benötige.

Appell für einen respektvolleren Umgang

Aber auch tagtäglich fallen dem Kabarettisten Probleme auf: „Der Frieden in der Welt wird bedroht von durchgeknallten Halb-Irren mit der Intelligenz von Kieselsteinen. Dann müssen wir uns doch nicht auch noch im Alltag gegenseitig das Leben schwer machen.“ Er appellierte an mehr Respekt und Toleranz in der Gesellschaft.

Abschließend gab er dem Publikum noch Ratschläge zur „Verfreundlichung der Welt“ und forderte „Maulkörbe für politische Kampfhunde“ sowie Lohnerhöhungen und mehr Ansehen für die unterbezahlten Pflegeberufe. Sein ehrliches Mundwerk, das mit einer Mischung aus humoristischen Metaphern, Ironie und scharfsinnigen Kommentaren Missstände passend kritisierte, sorgte beim Publikum für Begeisterung und tosenden Applaus. Ein gelungener Auftakt des Jahresprogramms der Freunde der Kleinkunst, die 2020 noch fünf weitere Kabarettisten auf die Bühne bringen.