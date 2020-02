Der Golfclub Westerwinkel will neue Wege gegen den Eichenprozessionsspinner gehen. Meisen sollen im nächsten Sommer für eine Linderung des Befallens sorgen. 30 Nistkästen wurden jetzt mit Rücksprache der merveldtschen Verwaltung angeschafft und aufgehängt.

Sechs Mitglieder der sogenannten „Jungsenioren Mannschaft AK 30“ rund um „Spielführer“ und Vorstandsmitglied Jens Hölscher haben an Eichen, die im vergangenen Jahr vom Eichenprozessionsspinner befallenen waren, die Nistkästen in entsprechender Höhe und Ausrichtung gemäß Vorgaben des „Naturschutzbund Deutschland“ angebracht. So soll auf ökologische Weise dem Schädling entgegengewirkt werden.

Falls der Versuch positiv ausfällt, werden, wenn nötig, noch weitere Kästen angeschafft, um Golfer und Fußgänger zu schützen. Wie Hölscher erklärte, seien im vergangenen Jahr erstmalig vermehrt die Eichenprozessionsspinner am Golfplatz und im Schlosspark Westerwinkel aufgetreten.

Die Nester wurden damals von den Golfclub Mitgliedern Andreas Dornheim, Dennis Närdemann und Jens Hölscher bei hohen Temperaturen unter „Vollschutz“ mittels „Industriesaugern“ entfernt worden. Die drei Mitglieder wurden dafür beim Jahresabschluss der Mannschaften mit der neu ins Leben gerufenen „Member oft the Year“-Auszeichnung geehrt.