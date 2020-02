Alle schauen aufs Wetter – die Narren und die Behörden ganz besonders. Für Sonntag könnten Regen und stürmische Böen ins Haus stehen, so Vorhersagen. Doch dass davon die Jecken verweht und der Umzug in Otti-Botti abgehalten wird – diese Entscheidung wird kurzfristig gefällt, heißt es auf WN-Anfrage im Rathaus. Klare Devise der Sendener Verwaltung: Ziel ist, dass die Großveranstaltung wie geplant über die Bühne gehen kann. „Derzeit denken wir nicht über eine Absage nach“, so Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales.

Um den reibungslosen Ablauf des beliebten Freiluft-Events zu gewährleisten, haben Ordnungsamt der Gemeinde, die KG Otti-Botti (Veranstalter), DRK, Feuerwehr, Polizei und dem privaten Sicherheitsdienst BAK (der für die Gemeinde im Einsatz ist) ein Sicherheitskonzept erstellt. Dies enthält Szenarien zu verschiedenen Gefährdungslagen, so auch zu einem möglichen Unwetter. Vertreter aller Gruppen bilden zusammen ein so genanntes Krisenteam. Beschäftigte des Ordnungsamts beobachten im Vorfeld die Wettervorhersagen und prüfen, ob die Wetterlage eine sichere Durchführung des Umzugs erlaubt. Sollte das nicht der Fall sein, würde die Entscheidung durch das Ordnungsamt gefällt, unter vorheriger Beratung durch das Krisenteam.

Sowohl zur Pyjama-Party am Samstagabend als auch zum Umzug setzt die RVM Sonderbusse ein.