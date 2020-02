Alle haben aufs Wetter geschaut – die Narren und die Behörden ganz besonders. Am Sonntagmorgen um 11 Uhr hat das Ordnungsamt sich dann dafür entschieden, dass der Umzug wie geplant stattfinden kann.

Zunächst gab es Überlegungen große Motivwagen aus dem Verkehr zu ziehen, aber auch das wurde wieder verworfen, weil die Sendener Verwaltung davon ausgeht, dass die Windböen im Laufe des Tages abflauen.

Ziel ist, dass die Großveranstaltung wie geplant über die Bühne gehen kann. In diesem Jahr haben sich 13 Motiv-Wagen und eine große Zahl von Fußgruppen angemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Den Auftakt zum Karnevalsumzug bildet die traditionelle Schlüsselübergabe um 13.33 Uhr am Jallermann. Mit diesem Akt überträgt Bürgermeister Sebastian Täger die Schlüsselgewalt an das närrische Volk. Ab 14.11 Uhr startet dann der eigentliche Karnevalsumzug.

Um den reibungslosen Ablauf des beliebten Freiluft-Events zu gewährleisten, haben Ordnungsamt der Gemeinde, die KG Otti-Botti (Veranstalter), DRK, Feuerwehr, Polizei und dem privaten Sicherheitsdienst BAK (der für die Gemeinde im Einsatz ist) ein Sicherheitskonzept erstellt.

Der Weg des Zuges ist durch Absperrvorrichtungen für den Kraftfahrzeugverkehr ab 14.00 Uhr gesperrt. Auch Fahrzeugsperren werden - wie in den letzten Jahren - eingerichtet. Entlang der Umzugsstrecke werden zusätzliche Toiletten aufgestellt. Der Ortsverband Senden des Deutschen Roten Kreuzes richtet Erste-Hilfe-Stationen ein. Schilder im Ortskern weisen den Weg sowohl zu den Toiletten als auch zu den Erste-Hilfe-Stationen.