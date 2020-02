Sensationsfund in Haltern. Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe haben im Frühjahr 2019 im römischen Gräberfeld von Haltern am See 2 außergewöhnliche Funde gemacht.

Es handelt sich um den kunstvoll verzierten Dolch eines Legionärs oder Zenturios. Und den dazugehörigen Waffengürtel. Der Dolch konnte von Restauratoren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe auch aus der dazugehörigen. Scheide herausgezogen werden.

Die Waffe stammt aus der Zeit des Kaisers Augustus und gilt in ihrem Erhaltungszustand als eines der best erhaltenen Stücke aus der Römerzeit in Europa. Der Sensationsfund soll jetzt weiter wissenschaftlich untersucht werden und wird ab 2022 in einer Ausstellung im Römermuseum in Haltern präsentiert werden.