Zum dritten Mal auf Platz 1 in NRW

Im bundesweiten Vergleich aller Finanzämter landet Steinfurt punktgleich mit dem niedersächsischen Vechta auf Platz zwei. Im Ranking aller Bundesländer belegt NRW den achten Rang. Den besten Bundeslandschnitt erzielt Hamburg.

Schon seit 2012 sucht Wolters Kluwer mit seinem Portal Steuertipps.de jedes Jahr das kundenfreundlichste Finanzamt Deutschlands. Die Teilnehmer bewerten das für sie zuständige Finanzamt in den drei Kategorien Mitarbeiterfreundlichkeit, Geschwindigkeit der Bearbeitung der Steuererklärung sowie Erreichbarkeit bei Fragen auf einer Skala von eins bis fünf Punkten. Das Ranking berücksichtigt alle Steuerbehörden, die von mindestens 15 Nutzern bewertet wurden.

„Während wir in den Ranglisten auf Behörden- und Bundeslandebene einige Verschiebungen beobachten, bleibt ein Ergebnis unserer Abstimmung seit Jahren konstant: Die Steuerzahler bewerten die Kundenfreundlichkeit ihrer Behörden insgesamt sehr gut“, erklärt Oliver Schwarzweller, Leiter Marketing & Vertrieb für Steuertipps.de bei Wolters Kluwer. „Im Schnitt erhalten die Ämter 3,9 Punkte. Das Vorjahresergebnis wurde damit noch einmal verbessert und die Zahlen sprechen für die Bürgernähe in vielen Finanzämtern.“ Diese Serviceorientierung möchte die Steuertipps.de-Redaktion mit ihrem Ranking würdigen und veröffentlicht daher ausschließlich die gut platzierten Behörden als positive Vorbilder.

In Steinfurt ist das Ergebnis dieser Abstimmung natürlich mit Freude aufgenommen worden. Dorothee Langemeyer, Leiterin des örtlichen Finanzamtes, erklärt dazu: „Ich führe die guten Ergebnisse darauf zurück, dass der Servicebereich im Finanzamt regelmäßig evaluiert und an die Bedürfnisse der Steuerbürger angepasst wird. Insgesamt verfügt das Finanzamt Steinfurt über leistungsfähige Beschäftigte, insbesondere das gut besetzte Bürgerbüro wird von den Steuerbürgern rege und gerne in Anspruch genommen.“ Eine sehr gute Resonanz würden auch die vom Finanzamt Steinfurt angebotenen Außensprechtage in Rheine und Emsdetten erfahren.

Ab sofort können Steuerzahler wieder Punkte für den Service ihrer Behörde vergeben und das kundenfreundlichste Finanzamt 2020 wählen. Unter allen Teilnehmern werden ein Einkaufsgutschein sowie zehn Fünf-Jahres-Abonnements der vielfach prämierten Steuersoftware SteuerSparErklärung verlost.