Hier der Newsticker mit Informationen zur aktuellen Wetterlage im Münsterland und den Auswirkungen:

Orkan-Höhepunkt am Abend

Experten hatten bereits davor gewarnt, dass die ersten Orkanböen am Sonntagnachmittag über die Hochlagen im Sauerland und der Eifel fegen würden. In der Nacht auf Montag halten die Meteorologen mittlerweile sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern für möglich.

"Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht", sagte Meteorologe Malte Witte am Sonntag. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. «Das ist keine ungefährliche Situation», sagte Witt. «In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.»