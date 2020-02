Im Ortskern ist es sehr still

Nach einer Explosion ist der verstorbene Feuerwehrmann am Sonntagvormittag aus den Trümmern geholt worden. Die Bergung des Leichnams des 19-Jährigen aus dem teilweise eingestürzten Haus sei kompliziert und schwierig gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Einsatzkräfte hätten dicke Betonteile zerschneiden müssen.

Die Polizei wartet derweil auf das Eintreffen der Experten der Kriminalpolizei, die die Ursache der Explosion ermitteln sollen. Nur wenige Passanten sind am Sonntagmorgen unterwegs. Über den Ortskern scheint sich eine bleierne Stille gelegt zu haben.

Fassungslosigkeit und Trauer

Die Unglücksstelle ist mit Bauzäunen abgesperrt. An der Westseite stehen drei Grablichter. Sie wirken wie der hilflose Ausdruck der Trauer über das Unglück, das sich am Samstag am Diekesdamm ereignet hat. Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Lienen, der Menschen helfen wollte, ist ums Leben gekommen.

An der Westseite stehen zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei. Die Beamten warten auf die Kollegen der Kriminalpolizei, die die Unglücksursache ermitteln sollen. Auf der anderen Seite, am Rand des Dorfteichs, stehen drei Passanten. Ihre Gesichter drücken Fassungslosigkeit aus beim Blick auf die Unglücksstelle. Nur hin und wieder murmeln sie ein paar Worte. Was am Samstag dort geschehen ist, scheint unbegreiflich.

