Leicht verletzt wurde am Donnerstagmittag eine 41-jährige Frau aus Ibbenbüren bei einem Unfall in Brochterbeck. Sie wollte mit ihrem VW, über die Straße Am Kanal kommend, den Saerbecker Damm Richtung Niederdorfer Straße überqueren. Nach Angaben der Polizei hielt sie am Stoppschild an, fuhr dann aber los, obwohl von rechts ein Porsche Cayenne kam, gesteuert von einem 52-Jährigen aus Lengerich. Beim Zusammenstoß entstand hoher Schaden. Beide Fahrzeuge seien ein Totalschaden“, so die Polizei. Die Feuerwehr-Löschzüge Brochterbeck und Tecklenburg reinigten die Unfallstelle.