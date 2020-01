„In unsere Kommunikation mit Dickinson haben sich Cyber-Kriminelle eingeschlichen“, sagt Museumsdirektor Arnoud Odding gegenüber niederländischen Medien. „Die Ermittlungen haben aber ergeben, dass der Fehler nicht bei uns lag.“

Odding sah das Bild „A View of Hamstead Heath“, das Constable im Jahre 1824 malte, 2018 auf der Kunstmesse Tefaf in Maastricht. Er warb die erforderlichen Mittel für den Erwerb ein. „Das Gemälde ist eine wertvolle Ergänzung unserer Sammlung“, so Odding gegenüber dem Twentsche Courant Tubantia.

Die Verhandlungen zwischen Museum und Dickinson dauerten Monate und wurden per E-Mail geführt. Die Internet-Kriminellen hackten die Verbindung und taten sich gegenüber dem Museum als Verkäufer vor. Sie spielten ihre Rolle offenbar überzeugend. Sie kriegten das Museum so weit, dass der Kaufpreis auf ein Konto in Hongkong überwiesen wurde. Nur: Dieses Konto gehört nicht dem Kunsthändler. Dickinson und das Museum geben einander die Schuld für das Debakel. Das Museum hat in England einen Prozess gegen den Kunsthändler angestrengt, um klar zu machen, dass das Bild bezahlt und nun rechtlich in seinem Besitz ist.

Beide Parteien behaupten, dass ihre Internet-Sicherheitsmaßnahmen in Ordnung waren. Der Kunsthändler findet, das Museum habe vor der Überweisung kontrollieren müssen, ob das Konto tatsächlich das von Dickinson sei. Aus formellen Gründen wies der Richter in London am Mittwoch das Anliegen der Enscheder ab. Inhaltlich ist die Sache aber noch nicht entschieden. Das Museum will die juristische Auseinandersetzung fortführen – was sich aber über Jahre hinziehen kann, schreibt die Tubantia.

Das Bild von Constable befindet sich weiterhin in Enschede, wird aber nicht ausgestellt. „Solange die Sache nicht entscheiden ist, bleibt das auch so“, so Odding.