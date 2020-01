Was für ein Zufall, dass der Kampfmittelräumdienst in der Nachbarschaft im Einsatz ist, mag sich ein 80-jähriger Coesfelder gedacht haben. Als Evakuierungsmaßnahmen für eine Blindgängerentschärfung am Donnerstag durchgeführt wurden, erinnerte sich der Mann, dass noch militärisches Geschoss in seinem Besitz befand - und er loszuwerden wollte.

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnte schnell Entwarnung geben, da die Munition nicht scharf war. Jedoch mussten Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes anreisen. Sie nahmen das Geschoss sicher verpackt mit.

Ob auf den Mann nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz oder das Kriegswaffenkontrollgesetz zukommt, prüft die Polizei nun.