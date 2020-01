An der Ampelkreuzung wollte ein Baustellen-Lkw, aus Richtung Hohne kommend, nach rechts in die Bergstraße abbiegen. Ein 68 Jahre alter Lengericher, der mit dem Rad auf dem Mehrzweckstreifen der Schulstraße ebenfalls aus Richtung Hohne kam, wollte an der Kreuzung geradeaus fahren.

Der Zweiradfahrer befand sich vermutlich im toten Winkel des Lkw-Fahrers, eines 71 Jahre alten Mannes aus Hagen. Diese Vermutung legen Aussagen von Zeugen nahe. Der Fahrradfahrer wurde von dem Muldenkipper erfasst, überrollt und erlitt dabei tödliche Verletzungen, denen er nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle erlag.

Im Verlauf der Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde die Schulstraße aus Richtung Hohne für den Verkehr gesperrt. Auf der Bergstraße aus Richtung Leeden kommende Fahrzeuge wurden ebenfalls vor der Kreuzung umgeleitet.