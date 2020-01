Laura hat Glück, dass sie noch lebt. Da sind sich die Gutachter, Richterinnen und auch ihre Mutter einig. „Das war ein reiner Glücksfall. Das wissen sie selbst“, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Das damals dreijährige Mädchen hatte von seiner Mutter von Ende März bis Mitte Mai 2019 Methadon bekommen.

Die Dosis war so groß, dass Laura die ganze Zeit in Lebensgefahr schwebte, denn ihre Atmung drohte aussetzen zu können. „Das hätte jederzeit zum Tod von Laura führen können“, sagte die Richterin. Weil das Kind durch die Gabe des Medikaments abhängig wurde, musste es zudem einen Entzug durchstehen, der fünf Wochen dauerte und in dem das Kind Fieber, Schwitzen, Unruhe und einen stundenweisen Schlaf aushalten musste. Inzwischen hat sich das Kind erholt und macht deutliche Entwicklungsfortschritte.

Gericht vermutet Überforderung

Warum die Angeklagte zu dem Methadon griff, blieb auch im Gericht letztlich offen. Die Mutter hatte erklärt, damit ihrem Kind einen besseren Schlaf ermöglichen zu wollen. Das ist nicht logisch, weil Methadon nicht beim Einschlafen hilft, sondern eher den Tag-Nacht-Rhythmus stört. Das Gericht vermutete eher ein Bündel von Problemen und eine daraus folgende Überforderung der 34-jährigen Frau. Die hatte mit vielen Problemen zu kämpfen.

Beim Aufwachen dachte die medikamentenabhängige Frau als erstes an Methadon. Sie musste überlegen, wie sie sich das Medikament besorgt, ohne dass ihr Freund das merkt und nebenbei ihr Kind zwei Mal am Tag in den Kindergarten bringen und wieder abholen. Was aber genau die Mutter zu der Tat gebracht hat, „konnte die Kammer letztlich nicht aufklären“, erklärte die Richterin.

Dass ihre Persönlichkeit aber trotz ihrer schweren Opiatabhängigkeit nicht verändert und eine psychische Krankheit nicht nachweisbar ist, verurteilte das Landgericht die Frau wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen schwerer Körperverletzung.