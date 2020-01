Bienen mussten erfrieren - Hobby-Imker geben auf

Dülmen -

Eigentlich hätte die Zeitung an dieser Stelle lieber eine andere Geschichte erzählt. Wie ein Ehepaar, das in seiner Freizeit imkert, mit dem Dülmener Maria-Ludwig-Stift die tolle Idee vom hauseigenen Klosterhonig in die Tat umsetzt. Die Geschichte von zwei Bienenvölkern, die im Klostergarten und im Wildpark fleißig waren, damit reichlich Dülmener Honig in die Gläser fließen kann. Doch nun geben die beiden Hobby-Imker schweren Herzens auf.