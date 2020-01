Lengerich -

Reinigungskräfte privater Unternehmer sind deutlich günstiger als die, die bei der Stadt angestellt sind. Soll also in Zukunft noch stärker als bisher auf die Privatwirtschaft zurückgegriffen werden, wenn es um die Sauberkeit in kommunalen Gebäuden geht? Mit dieser Frage hat sich jetzt der Hauptausschuss befasst.