Im vergangenen Jahr war eine Delegation aus Drensteinfurt nach Ingré gefahren, um die von langer Hand geplante Städtepartnerschaft offiziell zu besiegeln. Das soll umgekehrt nun auch auf deutschem Boden passieren. Die französischen Gäste werden voraussichtlich vom 1. bis zum 4. Mai in Stewwert erwartet. Das gab der Verein „Städte(R)freundschaft“ jetzt in seiner ersten Versammlung nach der Weihnachtspause bekannt.

Die Stadt habe die Franzosen zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde eingeladen, der Termin sei allerdings noch nicht abschließend bestätigt, teilt Marion Fabian, Pressesprecherin des Vereins, mit.

Darüber hinaus stehen 2020 weitere wichtige Aktionen und Veranstaltungen auf dem Programm. Am 5. Juni findet die Mitgliederversammlung statt. Vom 11. bis zum 14. Juni steht das gemeinsame Fußballturnier mit Vereinen aus Ingré und Drensteinfurt an. Der nächste französische Abend ist für den 23. Oktober terminiert. Und auch am Drensteinfurter Weihnachtsmarkt, der am 5. und 6. Dezember stattfinden wird, will sich der Verein wieder beteiligen.

Denn beim Rückblick auf die Aktionen im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass eben dieser Weihnachtsmarkt einer der Höhepunkte gewesen sei. „Crêpes zu backen und Glühwein anzubieten war eine gute Idee. Wir hatten viele Kontakte mit Interessierten“, heißt es im Bericht von Marion Fabian. Nach Deckung aller Kosten sei sogar ein kleiner Überschuss übrig geblieben. „Wir haben beschlossen, auch am Weihnachtsmarkt 2020 teilzunehmen.“ Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Fabian wolle sich bis dahin noch dem weiteren Innenausbau der Weihnachtsmarkthütte widmen.

Des Weiteren hat das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes NRW einen landesweiten Wettbewerb „Europawoche 2020“ ausgeschrieben, an dem der Verein und die Stadt sich beteiligen wollen. „Gesucht werden Projekte, die den Austausch von Bürgern fördern. Die Projekte sollen einer möglichst großen Zahl von Menschen zugänglich sein, eine große öffentliche Resonanz erfahren und in der Europawoche vom 2. Mai bis zum 10. Mai in Nordrhein-Westfalen stattfinden“, teilen die „Städte(R)freunde“ mit. Diese Rahmenbedingungen erfülle die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde. Es sei also wünschenswert, wenn sich an dieser Aktion viele Drensteinfurter beteiligten.