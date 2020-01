Ist es für Frauen in der heutigen Gesellschaft immer noch schwerer als für Männer, sich in der Lokalpolitik zu engagieren? Nein, ist es nicht, sagt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Elke Göller, die im gleichen Atemzug auf das landesweite Projekt „Starke Frauen – starke Kommunen“ verweist. Dessen klar definiertes Ziel ist es, mehr Frauen in Nordrhein-Westfalen für die Kommunalpolitik zu begeistern, sind sie in den Rats- und Gemeindesälen doch noch immer deutlich unterrepräsentiert. Um das auch vor Ort zu ändern, lädt die Gleichstellungsbeauftragte gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Grawunder am Donnerstag, 27. Februar, zu einem Informationsabend mit der ehemaligen WDR-Chefredakteurin Helga Kirchner ein.

Demokratie beginnt vor Ort

„Für die Steuerung unserer Gemeinde brauchen wir engagierte Frauen und Männer, damit wir bei allen erforderlichen und wichtigen Weichenstellungen und Entscheidungen auch die geschlechterspezifischen Belange in einem ausgewogenen Maß berücksichtigen können“, betont Carsten Grawunder.

Dazu brauche es aber vor allem mehr gestaltungsbereite und vernetzungsbewusste Frauen, ist sich Helga Kirchner sicher. Denn Demokratie beginne vor Ort in den Städten und Gemeinden, in denen die Bürger leben. Sie seien somit das „Basislager der Demokratie“. „Die große Politik wird erst im Kleinen konkret. Und daher muss sich gerade auch in den Gremien diese demokratischen Basis die Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit widerspiegeln“, so der Bürgermeister. „Dafür sind gerade heute passende Strukturen der Kommunalarbeit erforderlich, die stärker als in der Vergangenheit die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt in den Fokus nehmen.“

Referentin Helga Kirchner kenne den Politikbetrieb nicht nur aus ihrer beruflichen Praxis. Sie war Moderatorin des Morgen- und Mittagsmagazins im WDR-Hörfunk, Kommentatorin der ARD-Tagesthemen und Gastgeberin der WDR-Funkhausgespräche. Außerdem war sie zehn Jahre Hörfunk-Chefredakteurin und Leiterin des Programmbereichs Politik. 2010 war sie vom Journalistinnenbund für ihr Lebenswerk mit der „Hedwig-Dohm-Urkunde“ ausgezeichnet worden.

Persönlicher Erfahrungsbericht

Nach dem Vortrag ist ein Austausch mit Drensteinfurter Ratsfrauen vorgesehen. „Sie werden von ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten, und es wird über Möglichkeiten, Auswirkungen aber auch Unterstützungsangebote im Zusammenhang mit kommunalpolitischer Tätigkeit informiert“, schreibt die Stadt. „Ferner können dabei auch Aspekte aufgezeigt werden, die in der kommunalpolitischen Arbeit in der heutigen Form verbessert oder geändert werden können.“

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Alten Post. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird bis zum 24. Februar unter gleichstellung@drensteinfurt.de gebeten.