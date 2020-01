Immense Nachfrage treibt Preise hoch

Der Immobilienboom hält an: Seit zehn Jahren steigen die Grundstückspreise deutschlandweit stetig, in Großstädten wie München oder Berlin wird der bezahlbare Wohnraum knapp. Doch wie sieht es in Lüdinghausen aus? „Die Nachfrage ist immens, das Angebot deckt diese bei weitem nicht“, berichtet Nicole Seeger, Immobilienberaterin im LBS-Kunden-Center. Dieser Trend habe sich in den vergangenen zwei Jahren noch einmal extrem verschärft. Robert Klein, Pressesprecher der Sparkasse Westmünsterland, verweist in diesem Zusammenhang auf die in Auftrag gegebene Studie des Hannoveraner Pestel-Instituts. Dieser zufolge sind in den Jahren 2011 bis 2017 in Lüdinghausen im Schnitt 34 Wohnungen pro Jahr zu wenig gebaut worden. Das Wohnungsmarktdefizit lag Ende 2017 bei 240 Wohnungen (2,2 Prozent des Bestandes).

„Die aktuelle Zinssituation ist dabei sicherlich der größte Faktor“, weiß Jörg Mengelkamp, Geschäftsführer der Volksbank Immobilien Lüdinghausen-Olfen. Wie Mengelkamp zeigt sich auch Michael Staffeldt, Inhaber des Lüdinghauser Unternehmens „immobilien-punkt“, vom niedrigen Zinsniveau zwischen ein und zwei Prozent überrascht. „Wenn man mir das vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt“, gibt Staffeldt zu. Das „Comeback der Immobilie“ (Staffeldt) habe mit den Eigentumswohnungen begonnen, die als Kapitalanlage für kleine Anleger interessant wurden. In der Zwischenzeit haben die Häuser nachgezogen.

Staffeldt verweist allerdings auch darauf, dass der Markt „nicht leer gefegt“ sei, „obwohl der Eindruck entsteht“. Viele Angebote würden nicht mehr in der Zeitung oder im Internet veröffentlicht. Laut Daten der Marktbeobachtungs-Software IMV online erhöhte sich insgesamt der Angebotspreis für Häuser in Lüdinghausen von 1700 Euro Anfang 2016 auf durchschnittlich 2150 Euro im vergangenen Jahr (Zuwachs um etwa 26 Prozent). Im Jahr 2019 blieb der Preis allerdings relativ stabil. Auch bei Eigentumswohnungen müssen in der Steverstadt im Schnitt mehr als 2000 Euro pro Quadratmeter ausgegeben werden, 2015 lag der Wert noch bei etwa 1700 Euro (Steigerung um etwa 18 Prozent). Dem LBS-Immobilienspiegel zufolge sind für Lüdinghausen seit 2017 Preissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent zu verzeichnen. „Vor allem bei Eigentumswohnungen liegen wir eher bei 20 Prozent“, so Seeger. „In der Regel gibt es bei kleineren Objekten eine stärkere Preisentwicklung“, erzählt Stephan Kirschbaum, Abteilungsleiter des Sparkassen-Immobilien-Centers. Das liege daran, dass die Nachfrage durch die bessere Bezahlbarkeit stärker zunehme.

Die Steverstadt profitiert auch vom rasanten Bevölkerungswachstum in Münster, wo Kaufpreise und Mieten auf sehr hohem Niveau sind. „Für junge Familien ist ein Einfamilienhaus in Münster oft nicht mehr finanzierbar. Nach dem Studium erkennen sie Lüdinghausen als attraktiven Markt“, erläutert Heike Schimmelmann-Dietz, bei „immobilien-punkt“ verantwortlich für den Standort Lüdinghausen.

„Speziell für Familien und Rentner ist Lüdinghausen interessant“, beobachtet Sparkassen-Regionaldirektor Andreas Geiping. Das liege vor allem an der sehr guten Infrastruktur. Für den derzeit an Immobilien interessierten Kunden haben die Experten einige Empfehlungen: „Eine möglichst schnelle Entscheidung ist wichtig. Man sollte im Vorfeld mit der Bank die Finanzierung geklärt haben“, nennt Mengelkamp die wichtigsten Aspekte. Seeger fasst das Prozedere mit dem Motto „Der Schnellste gewinnt“ zusammen. Heute sei eine Immobilie nach einem Besichtigungsnachmittag verkauft, während der Prozess früher teilweise ein halbes Jahr gedauert habe. Staffeldt empfiehlt allerdings: „Die Käufer sollten keine Kurzschlusshandlungen tätigen, sondern das Angebot prüfen.“ Ein kompetenter Makler könne dabei eher weiterhelfen als die Suche im Netz.

Eine Prognose, wie die Preisentwicklung weitergeht, traut sich kaum ein Experte zu. Zu ungewiss sei die Zukunft vor allem beim Thema Zinsen. Aber: „Die Nachfrage wird sicher noch weiter steigen“, sagt Klein angesichts der zu erwartenden Einwohnerzunahme voraus.