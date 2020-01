Zeche in Ibbenbüren: Was kommt nach der Kohle?

Eigentlich könnte es losgehen mit dem Ende. Seitdem der Bergbau in Ibbenbüren im August 2018 vorbei ist, räumen die verbliebenen Bergleute auf. Der Rückzug aus dem „Grubengebäude“ ist vorbereitet – nur rund 30 Kilometer unterirdischer Wege sind noch offen. Doch derzeit geht es nicht weiter. „Um jetzt weiterzukommen, brauchen wir die Zusage des Abschlussbetriebsplans“, sagt Jürgen Kunz, seit Januar Sprecher der Geschäftsführung der RAG Anthrazit Ibbenbüren.

Die Übergangszeit

Doch noch laufen die Pumpen und fördern das in die Grube einsickernde Wasser hinaus. Kommt das Okay von der Bezirksregierung Arnsberg – Kunz rechnet damit im ersten Quartal –, kann man die Pumpen abstellen. Für eine Übergangszeit werden in einem Schacht noch Pumpen installiert, die das Wasser so lange fortschaffen, bis der Grubenwasserkanal, eine 7,3 Kilometer lange Betonröhre von 3,60 Meter Durchmesser, fertig ist. Er wird – ohne Pumpen – das Wasser künftig von einem Niveau von 63 Metern über dem Meeresspiegel bis kurz vor Hörstel fließen lassen, wo es dann aufbereitet und abgeführt wird. Das allerdings kann noch bis Mitte des Jahrzehnts dauern.

Genehmigung steht noch aus

Derzeit ruhen die Arbeiten, die Genehmigung steht aus. Die noch 220 von einst mehreren Tausend Beschäftigten und rund 170 Mitarbeiter aus Fremd- und Zeitarbeitsfirmen halten die Grube noch offen. 1,5 Millionen Euro kostet das im Monat. Kommt die Genehmigung, kalkuliert die RAG noch ein halbes Jahr, bis man sich ganz aus der Grube zurückgezogen hat und die Schächte so weit verfüllt sind, wie es für die ewige Grubenwasserhaltung nötig ist. Dafür, und für ein paar andere Aufgaben, wird es in Ibbenbüren laut Kunz noch für etwa zehn bis 30 Menschen Arbeit geben.

Pläne für Schachtanlagen

2012 haben sich die Stadt Ibbenbüren und die umliegenden Kommunen entschieden, eine „Schnittstelle Kohlekonversion“ ins Leben zu rufen. Seither entstanden Pläne für die Schachtanlagen in Ibbenbüren und etwas weiter nördlich in Mettingen, insgesamt 87 Hektar, aber auch für die beiden Bergehalden von rund 260 Hektar Fläche, auf denen Freizeitnutzungen, landwirtschaftliche Projekte und Energieprojekte – etwa Fotovoltaik – entstehen sollen.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land zogen Anfang 2019 als erstes auf die alte Ibbenbürener Schachtanlage. Sie haben erst Anfang dieses Jahres das Gasnetz übernommen, 2021 folgt das Stromnetz. Daher wuchsen sie vergangenes Jahr langsam in die bestehenden, ehemaligen RAG-Gebäude hin­ein und werden noch weiter wachsen. Ebenfalls schon vor Ort ist die Praxis eines Arbeitsmediziners.

„Lottogewinn“: Batterierecycling

Dickster Brocken unter den derzeit bekannten Nachnutzungen ist das Batterierecycling, das als Teil der in Münster entstehenden Forschungsfertigung Batteriezelle in Ibbenbüren geplant ist. Ibbenbürens Bürgermeister Marc Schrameyer hatte diese Ansiedlung unlängst als „Lottogewinn“ bezeichnet. Für die Planung hat das Großprojekt Priorität, es umfasst ein stoffliches Batterierecycling und einen großformatigen Batteriespeicher aus alten Akkus, einen sogenannten Netzbooster. „Alles, was der Netzbooster braucht, werden wir versuchen möglich zu machen“, sagt Uwe Manteuffel, Geschäftsführer der Schnittstelle Kohlekonversion.

Derzeit laufen auf den früheren Schachtanlagen also Aufräumen und Aufbauen gleichzeitig, planerisch ist der Weg in die Zukunft bereitet. Die Region hat sich dafür einen eigenen Slogan gegeben: „Gute Aussichten“.