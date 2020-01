Zoos freuen sich über steigende Besucherzahlen

Der Zoo Münster, der 2019 als ein „alles in allem gutes Jahr“ bezeichnet, begründet den Anstieg seiner Besucher mit „Highlight-Veranstaltungen“ wie dem „Galaktischen Tag“, „Nachts im Zoo“ sowie Aktionen rund um „Halloween“. Mit denen würden mehr und vor allem neue Zielgruppen erreicht. Darum würden dieses Jahr viele Veranstaltungen wiederholt.

Auch die „Zoom-Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen freut sich über einen deutlichen Besucherzuwachs. Dort stieg die Zahl der Ausflügler im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent. „Wir sind stolz auf diese positive Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund des sehr großen Angebots an Freizeiteinrichtungen in der Region“, sagt Leiter Hendrik Berendson. Die Entwicklung der Zahlen hänge zum großen Teil vom Wetter ab. Wegen der sehr heißen Temperaturen im Sommer sei die Zahl der Gäste zurückgegangen. Einige sehr warme Phasen im Februar und März sowie das sehr gute Wetter zu Ostern hätten das aber kompensiert.

Spitzenreiter Osnabrück

Die meisten Besucher zählt der Zoo Osnabrück, der im vergangenen Jahr erneut die Eine-Million-Marke geknackt hat. „Das Jahr 2019 war für uns ein sehr erfolgreiches“, erklärte deswegen auch Fritz Brickwedde, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Zoos. Gleichzeitig seien die Umsatzerlöse durch Jahreskarten um 25 Prozent von 1,94 Millionen Euro auf 2,42 Millionen Euro gestiegen.

So viele Besucher wie noch nie meldet der Naturzoo Rheine. Der bezeichnet die 350 743 Besucher im Jahr 2019 als „Ausnahmerekord“ in seiner 82-jährigen Geschichte. Ein Anstieg von 16,7 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2018 sei „außergewöhnlich hoch“. Neben dem Wetter und den niedrigen Eintrittspreisen nennt der Zoo aber noch drei weitere Gründe für den Anstieg: Tipah, Zuma und Leopold. Das sind drei Tiger, die dort am 8. Januar 2019 zur Welt gekommen sind und „größte Popularität“ erreicht hätten.

Und anders als viele andere Zoos setzt Direktor Achim Johann auf seine „Kernkompetenz“: „Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Ergebnis wegen des Zoos und der Tiere erreicht haben“, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks, „und nicht wegen themenfremder Events oder auch Rabattaktionen.“