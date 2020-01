Illegales Autorennen auf dem Südring? Bei der Polizei in Lengerich hat sich eine Person gemeldet, die am Sonntag gegen 18 Uhr genau das auf dem Südring beobachtet hat. An diesem Rennen waren ein BMW 328i und ein Mercedes CLK 320 beteiligt. Das teilte die Kreispolizeibehörde am Dienstag mit.

Demnach war der Zeuge, von der Warendorfer Straße nach rechts auf den Südring eingebogen. Unmittelbar vor ihm waren zwei aus Richtung Kattenvenne kommende Pkw ebenfalls auf den Südring gefahren. Diese beiden Fahrzeuge stoppten nach etwa 30 bis 40 Metern auf dem Seitenstreifen und ließen den Autofahrer passieren.

Wenig später beobachtete der Zeuge im Rückspiegel, dass diese beiden Fahrzeuge nebeneinander auf dem Südring fuhren. Im Bereich der Brücke Knemühlenstraße wurde der Unbeteiligte von den dicht hintereinander fahrenden Pkw überholt. Laut Polizeibericht schätzte der Zeuge die Geschwindigkeit dieser beiden Wagen auf rund 180 Stundenkilometer bei einem Abstand untereinander von einem bis zwei Metern.

Nach dem Überholen scherten der BMW und der Mercedes wieder ein, mussten aber ihre „Jagd“ abbrechen, da Gegenverkehr auf sie zukam. „Die beiden Pseudo-Rennfahrer bogen dann nach rechts in das Gewerbegebiet Lohesch ab“ heißt es im Polizeibericht.

Da der Autofahrer, der den Vorgang beobachtet hatte, detaillierte Angaben zu den Fahrzeugen machen konnte, unter anderem zu den Kennzeichen, wurden die Halter ermittelt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde beim BMW um einen Mann aus Lengerich, der Mercedes gehört einem Mann aus Ibbenbüren.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, eventuell auch im Gewerbegebiet Lohesch. Hinweise nimmt die Wache Lengerich ( ✆ 0 54 81/ 93 37 - 45 15) entgegen.

Auf Nachfrage der WN bestätigte Johannes Tiltmann, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, dass es im Kreisgebiet durchaus eine Szene für illegale Autorennen gebe. Die am Sonntag beobachteten Fahrzeuge haben serienmäßig eine Leistung von 142 Kilowatt (BMW) beziehungsweise 160 Kilowatt (Mercedes). Damit erreichen beide Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 230 Stundenkilometern.